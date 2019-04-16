只有承認一中最上道？ 藍營黨部主委竟稱：一國兩制最有效！

2019-04-16 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天與史丹佛大學學生進行座談時，再提20字口號：「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」對此，竟有自家人不認同！國民黨桃園市黨部主委楊敏盛今天就直說韓的說法只對一半，認為國防要靠的是「一中」，更稱一國兩制是「最有效的處方」！

楊敏盛今天在臉書上表示，從國安層面來看，台灣安全最大的威脅無疑是中國成天喊的武統，認為要屏除這個威脅只要台灣有「一個中國的共識」，那麼中方就沒有「分裂」這個藉口行武統，台灣安全也可以得到保障，「一國兩制是最簡單而有效的處方」楊敏盛更稱，在一國兩制下，台灣定能確保主權的行使。

楊敏盛表示，不論從歷史、地理、文化或種族方面來看，「兩岸同屬一中怠（殆）無疑義」，但現在蔡政府卻將中國定位為敵人、中國市場視為敵區，「這不是自斷生路、自掘墳墓嗎？還有什麼比這更愚笨，更不負責任的政府呢？」楊敏盛還痛批先前曾言如若中國攻台，就算只有掃把也要和敵人戰到一兵一卒的行政院長蘇貞昌「豬狗不如」！直言：「只有承認一中，奉兩岸一家親為圭臬的政府，才能給台灣安全，人民有錢。」

網友紛紛表示，「還以為你『國民黨』的桃園黨部主委，原來是『共產黨台灣分部』的桃園黨部主委」、「你的意思就是民主政治不好，要像中國的專制獨裁嗎」、「你是不是想讓中華人民共和國消滅掉中華民國？」、「滾過去對岸當中國人比較快...白痴也要有個極限」。

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