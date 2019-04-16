行政立法共識 長照扣除額12萬元納在家照顧

2019-04-16 16:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日召開行政立法協調會報，副閣揆陳其邁與民進黨立委討論「所得稅法部分條文修正草案」，確定列入長照扣除額並排富，扣除額度為12萬元，將在本週四行政院會通過。

政院發言人Kolas Yotaka表示，修正「所得稅法」第17條規定，納入長照扣除額是為落實公平正義，及政府長期照顧政策，顧及減輕家庭照顧身心失能者的租稅負擔。

Kolas Yotaka指出，主要兩大修正重點是確定納入「長期照顧費用特別扣除額」，並設有排富，排富適用在稅率20%以上民眾，換句話說，個人月薪10萬元以上是列入排富對象。

Kolas Yotaka提及，今日協調會報討論較多議題是納入在家照顧者，因為立委來自地方基層，有看到各式各樣照顧樣態，提出意見供機關討論。

經討論，決定不論是聘用外籍看護、把失能者送進長照機構負擔的費用，或純粹在家照顧者，都可以獲得扣除，採「定額扣除」制度，扣除額為12萬元，預估受益29萬人、稅損達20億元。

Kolas Yotaka也說，政院原先是提扣除額6萬元版本，經立委討論及建議後，最後共同決定扣除額為12萬元。民眾在家照顧父親或公公，是屬於經過衛福部認定失能者，就可列入長照扣除額。

她指出，該案本週四將排入行政院院會，立法院順利三讀通過後，預計從今年1月1日起開始算，適用明年5月報稅。

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