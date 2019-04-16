假釋中的張雅屏為國民黨立委參選人站台 還大酸阿扁

2019-04-16 16:19

〔記者李立法／屏東報導〕因製作及散播不倫文宣違反選罷法被判刑入獄的國民黨組發會前主委張雅屏，去年獲得假釋出獄後，今天出現在選舉造勢場合，為黨籍立委參選人站台，他說，依照規定他不能參加政治活動，但保外就醫中的阿扁卻能到處趴趴走，他若被撤銷假釋入獄，還請大家別忘了來探監。

張雅屏在擔任國民黨屏東縣黨部主委任內，製作並散播對民進黨籍縣長候選人潘孟安不利文宣，被法院依違反選罷法判刑2年10個月定讞，於2017年入獄，去年獲假釋出獄，今天出現在國民黨立委參選人黃冬輝、柯富國及林育先3人聯合造勢場合，還上台助講，受到全場矚目。

張雅屏說，依照假釋規定，不能參加政治活動，所以很多人勸他，還在假釋中，最好別上台講話，但他看到保外就醫中前總統陳水扁卻能到處趴趴走，如果他因為上台講話被撤銷假釋入獄，還請大家到監獄來探望他。

現場還發起「關阿扁」及「挺韓選總統」連署；賄選案出獄後一度與前妻縣議員宋麗華因家暴離婚案鬧得沸沸揚揚的前立委蔡豪，也出現在現場，引起注目。

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