周錫瑋支持反年改立委參選人 號召藍軍上街頭與民進黨對幹

2019-04-16 14:50

〔記者李立法／屏東報導〕前台北縣長周錫瑋今天到屏東參加國民黨立委參選人黃冬輝、柯富國及林育先聯合造勢活動，周錫瑋為3人披戰袍，呼籲黨員支持，並號召藍軍「走上街頭和民進黨對幹」。

曾擔任屏東後備指揮部司令的黃冬輝，去年因多次參加反年改抗爭行動，遭警方依違反集遊法及妨害公務等罪嫌送辦，他將爭取代表國民黨參選屏東第1選區立委。

原住民籍前屏東縣議員柯富國，曾檢舉多名同黨籍議員涉及屏東縣議長賄選案，被多名遭判刑國民黨議員在入獄前召開記者會「圍剿」，痛批柯是國民黨的毒瘤，要求黨中央開除柯黨籍；柯不為所動，將爭取代表國民黨角逐原鄉立委。

林育先曾擔任國民黨屏東縣黨部書記長，在去年底縣長選舉期間，擔任國民黨縣長候選人、前立委蘇清泉的競選副總幹事，選後獲蘇支持，將爭取代表國民參選屏東第2選區立委。

周錫瑋專程到屏東為黃、柯、林3人聯合造勢活動站台，周痛批民進黨貪腐專制，搞壞台灣經濟還縱容保外就醫的前總統陳水扁「趴趴走」，呼籲選民響應「關扁」、「倒英」行動。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，黨內有意參選屏東第1選區的同志還有前屏東市長葉壽山，有意參選第2選區的同志還有國民黨中央委員周佳琪，瑪家鄉長梁明輝也有意爭取代表國民黨參選全國原住民選區立委，若協調不下，將進行初選。

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