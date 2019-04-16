東引、烏坵同步部署遙控槍塔

2019-04-16 14:59

111年起在台灣本島及金馬澎外島擴大部署

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍在由陸戰隊駐守的烏坵部署遙控槍塔，軍方高層官員今天說，不僅是烏坵，陸軍轄下的東引也是同步部署；他並表示，若是東引及烏坵部署的成效獲得肯定，下一階段也就是民國111年起，將在台灣本島的淡水河口，以及外島的金門、馬祖及澎湖地區擴大部署。

官員說，遙控槍塔其實更應說是「近程自動化防禦系統」，系統是由雙管遙控槍塔、光電指揮儀及操控台組成，陸軍規劃是在今年起至110年度在東引地區部署多套「近程自動化防禦系統」，可以提供我守備部隊熾盛的火力，支援第一線點作戰，摧毀或是限制敵方部隊行動。

他指出，在東引部署「近程自動化防禦系統」，目前已在進行陣地工程，以及武器系統的產製，到110年就可全數部完成，總金額達至7億2524萬元。

官員並且表示，東引部署完成後，就會進入第二階段，經中科院承製能量評估及第一階段執行進度，規劃在民國111年度起，在台灣樁島的淡水河防據點，以及金馬澎外島防衛據點建置，將可有效提升外島及淡水河防防衛作戰能力。

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