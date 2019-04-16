里鄰整併年省1億6 台南里長協會盼釋出建設地方

2019-04-16 15:01

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市里長事務促進協會邁入第4屆，左鎮區睦光里長辜朝榮當選新任理事長、從卸任理事長新營區大宏里長蔡崇名手中接過印信。辜朝榮表示，去年台南里鄰整併、大幅減少，市府在里鄰預算1年約省了1億6千萬元，希望這些經費能用在里鄰上，同時調高里年度基層建設經費。

市府民政局長顏振標回應說，市府對各里編1年13萬元、可供里長運用的小型建設經費，事實上，市府對各里並非「齊頭式經費平等」，如地方確有迫切需要，經費就會花在這上面，像山區興建1條路動輒幾十萬元、上百萬元，何止1年13萬元，只要里長認為有必要，公所、議員有提案，市府會勘認定確有做的需求，就會納入預算，1億6千萬元會用在地方建設、毋庸置疑。

南市里長事務促進協會近日改選，先選出27位新任理事，再選出辜朝榮、北區振興里長童小芸、安南區頂安里長吳勝智、佳里區海澄里長謝文賓、善化區文昌里長李立先、山上區明和里長田財益、鹽水區竹林里長魏英錕、南區文南里長陳清泉等常務理事；常務監事是東區裕農里長陳良濱、南聖里長周翊庭、北區永祥里長高凱旋。辜朝榮獲選為促進協會新任理事長。

促進協會前理事長蔡崇名、東區大學里長許俊雄都認為過去賴市長任內的市府民政局並不重視里長們心聲，希望黃市長的新市府民政局能改變作風、多重視里長意見與權益。

辜朝榮表示，里長要幫忙防治登革熱、24小時接受里民陳情案，可說是全年無休，去年市府整併全市里鄰後，市府省下1年1億6千萬元里鄰經費，但每里基層建設經費1年仍只有13萬元，與其他五都相較，南市里長顯然「卡細漢」，他接任全市里長團體新龍頭，當然要替「里長伴」發聲，希望黃市長與市府官員重視、改進，他願意擔任市府與「里長伴」的溝通橋樑。

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