AIT宣布兩項計畫 與台共同推動女性賦權

2019-04-16 14:03

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國在臺協會處長酈英傑今在「台美全球合作暨訓練架構女力經濟賦權高峰會」上宣布，為推動女性賦權，美國公私部門將與台灣合作進行StartOpps、人才循環聯盟等2項新計畫。

為積極推動印太地區國家提升女性經濟賦權，並強化臺美日在全球及區域議題的合作能量，同時紀念「臺灣關係法」立法40週年，外交部、經濟部、美國在台協會台北辦事處及日本台灣交流協會在4月16日至18日共同舉辦「女力經濟賦權高峰會」與「全球合作暨訓練架構（Global Cooperation and Training Framework, GCTF）女力經濟賦權國際研習營」，會中邀請30多位、來自印太地區17國家的學者貴賓參與演講。

酈英傑在開幕致詞時表示，台美一直在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的架構下合作推動全球女力賦權，接下來也將合作推出StartOpps與人才循環聯盟2項新計畫。酈英傑也開玩笑地說，自從AIT開始規劃這次的峰會，他便發現，過往的AIT處長都是男性，他當時便告訴自己，「有天AIT一定要有女性的處長」，不過在那之前，「大家只好先忍受我一下」。

酈英傑在致詞時表示，在東南亞數位經濟快速崛起的同時，台灣也是直通東南亞的快速窗口，透過StartOpps計畫，希望能整合台灣、東南亞與美國新創生態系，為世界各地的女性創業家賦權；此外，酈英傑也說，人才循環聯盟計畫希望能將過去曾在美國讀書、工作年輕人的成功經驗繼續帶到數位時代，台灣只要能跟像美國這樣友共同目標、共同思維的人才夥伴締結人才合作交流關係，就能共同確保未來能經營自由且開放的印太地區。

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