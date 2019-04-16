軍事外交有成 今年包括6非邦交國等11國高階軍官來台參訓

2019-04-16 13:40

〔記者羅添斌／台北報導〕我國在國際環境備受中國打壓，外交面臨困境，但在推動務實的軍事外交上，則有相當大的突破，軍方官員今天透露，由軍方辦理的「遠朋複訓班」及「國際高階將領班」召訓員額，今年將達到60人，來台參訓的友邦高階軍官分別來自11個國家，其中，包括6個非邦交國家。

軍方官員還指出，去年10月阿根廷前陸軍總司令蘇涅上將就曾來台參訓「國際高階將領班」，在結訓返國後，致力於推動該國與我國駐阿經貿辦事處的雙邊互惠工作，顯示軍事外交對拓展我外交環境有實質的幫助。

官員說，「遠朋複訓班」及「國際高階將領班」成立於民國95年，至今各班隊施訓已有13期，完訓人數達到522人，邦交國及友盟國家的學員在完訓後，返國擔任國防部長、參謀總長、軍種司令或是警政署長者眾，並在擔任要職期間，大力支持我國元首、重要人士出訪或是僑民等提供安全戒護及交通服務。

他指出，友邦高階軍官來台參訓「遠朋複訓班」及「國際高階將領班」後，陸續加入以友邦軍官為成員的「復興崗校友會」，他們自主成立協會維繫在校情誼，並結合本國外館，推動軍事及民間教育，也在返國後推動國際間各國諸多友我措施，除邦交國外更有許多非邦交國家，在我國人入境該國時爭取免簽證待遇。

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