台鐵App不好用 藍委質疑未驗收就上路

2019-04-16 12:14

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委許毓仁上週召開記者會質疑台鐵耗資10億元建置新App，卻十分難用，評分很低，許今要求，台鐵應公布所有標案採購內容細項，還加碼爆料，該App沒有經過驗收就上路，把全國民眾當成白老鼠，恐怕「隨便找個駭客就可破解」。

針對台鐵新版App「台鐵e訂通」，許毓仁今在立院再度召開記者會，強調他於上週提出，希望台鐵在48小時內公布資金流向和採購合約內容，但台鐵卻不敢公布，讓他感到非常不齒，交通部長林佳龍必須好好管理台鐵的官僚作風。

許毓仁表示，台鐵聲稱整套票務系統共花費約10億元，根據預算書，其中提到硬體採購、中介軟體、工具軟體等，內容含糊不清，不知道錢花到哪裡？

對於台鐵在新聞稿中說明資訊安全是系統的重要部分，但許毓仁指出，整個標案資安費用僅花不到2千萬元，錢用到哪裡？為什麼App會那麼難用，台鐵如果不說清楚，無法對所有人交代。

許毓仁也質疑，台鐵App沒有驗收就上線，讓國人在網路上買票，「隨便找個駭客就可破解」，等於是把全國民眾當白老鼠，這種從上到下的歪風，如果不處理，是我國的鐵路安全的大問題。

國民黨立委費鴻泰表示，10億元不是小數目，台鐵面對立委監督，必須把進度說明清楚，包含是否驗收完畢？費用分配？合約怎麼進行？不能耍賴，尤其是App已經上線了，還漏洞百出，台鐵應嚴肅面對，跟大眾說明。

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