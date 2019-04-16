國民黨彰化縣立委第四選區黨內初選 民調7成、黨員投票3成

2019-04-16 11:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕確定了！國民黨彰化縣立法委員第四選區黨內初選方式，經過今天意見徵詢後，由縣黨部委員無記名投票，敲定初選採民調占70%，黨員投票占30%，將於5月9日、10日民調，5月11日黨員投票，投票當天就會公布初選結果。

國民黨展開立委第二梯次提名作業，彰化縣第四選區共有縣議員張錦昆、前立委蕭景田登記，針對初選方式進行意見徵詢，今天全縣57位黨部委員共有39位出席，出席率超過3分之2，採無記名投票來決定第四選區黨內初選方式。

而投票結果是採全民調共獲得11票，而第二方案的7成民調、3成黨員投票拿下28票，因此，敲定第四選區黨內初選方式。

國民黨縣黨部表示，目前第一選區採徵召補選當選的立委柯呈枋；第三選區只有前立委鄭汝芬的女兒謝衣鳳登記，因此，今天通過提名；第四選區已確定黨內初選方式；至於第二選區部分，將於4月18日公告，4月22、23、24日領表登記，有2人以上登記的話，協調不成再進行黨內初選，初選方式也將比照這次模式，意見徵詢後敲定初選方案。

目前國民黨第二選區有意爭取黨內提名的有縣議員張瀚天、前立委陳杰，兩人都實力堅強， 也都勢在必得。

而民進黨在立委提名部分，在第一選區已完成協調後提名縣議員陳秀寶，其餘選區都是現任立委黃秀芳、洪宗熠、陳素月爭取連任。

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