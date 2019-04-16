美國務院批准對我軍售 國防部：感謝美方為台海和平貢獻

2019-04-16 11:02

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防安全合作署（DSCA）15日發布國務院批准155億台幣對台軍售案，包含目前路克空軍基地的F-16戰機飛行員訓練計畫及維護和後勤維護支援。對此，國防部發言人陳中吉表示，美國基於「台灣關係法」、「對台六項保證」提供後續合作案，對我持續空防訓練、熟稔戰術都有效應，感謝美方多年來，提供中華民國自主防衛、區域穩定、台海和平的貢獻。

這也是美國總統川普政府上任以來，第三度對我國軍售，國防部稍早召開例行記者會，陳中吉表示，我國和美國為堅實戰略盟友，未來相關合作，會持續且更緊密。

另外，由於美國計劃將路克基地換裝為F-35戰機，F-16戰機未來相關訓練，將移至土桑基地進行。對此，空軍司令部戰訓處部訓組長潘東櫸表示，美方售我路克基地的訓練案為持續案，目前訓練情況正常，對空軍戰力提升有大幅效果。而搬遷經費將陸續編列至預算中，待我國國會審核後，才會正式納入執行。

國防部今上午也發布新聞稿表示，美國政府於美東時間4月15日下午，就「F-16型機訓練案」進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。而空軍長期以來，在美實施F-16型機高階戰術訓練，汲取美實戰經驗及先進戰術、戰法，實質提升空軍整體戰力，亦符合空軍訓練需求；空軍將循此訓練模式，持續在美訓練，以精實戰技發揮F-16型機之最大作戰效能，確保戰力不墜。

國防部進一步表示，此次軍售顯示美方對我國防安全的高度重視，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及亞太區域之和平穩定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/