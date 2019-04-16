恐嚇施壓都該停止了！萊恩：中國怎麼對台灣世界都在看

2019-04-16 10:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國前眾議院議長保羅‧萊恩今天在印太安全對話上直言，中國不願意放棄武力統一台灣是兩岸關係最不穩定的因素。萊恩也說，中國應該停止以軍機繞台等行為恐嚇台灣，這些是不負責任且適得其反的行為；萊恩敦促中國和台灣民選政府重啟對話，選擇和平、文明的道路，「這是中國是否有資格在國際上扮演領導角色的關鍵，世界都在看」。

遠景基金會與美國哈德遜研究所今天共同舉辦「印太安全對話」研討會，談論如何深化台美關係，總統蔡英文、外交部長吳釗燮、美國前眾議院議長保羅‧萊恩、日本代表沼田幹夫與印度代表史達仁均出席與會，台美議員也在現場對談。

萊恩在專題演講中再次肯定台灣致力於貢獻國際的成就，「儘管受到中國施壓，台灣仍尋找貢獻的方法」。萊恩舉例如台灣為受到伊斯蘭國破壞影響的人們，提供數百萬美元的人道主義援助；或例如台灣透過救援物資，幫助在委內瑞拉絕望的人民；台灣也自願響應聯合國制裁措施。

萊恩也稱讚台灣，在促進婦女經濟和政治賦權、捍衛宗教自由、捍衛少數群體權利和開放政府等領域都是全球領導者，「台灣持續努力於實現聯合國可持續發展目標」，準確地定義了當今世界的良好領導者應該是什麼樣子。萊恩說，「我們應該盡一切努力，抵制中國出於政治動機阻撓台灣在國際社會中發揮領導力」。

萊恩接著話鋒一轉提到，就在昨天，中國軍機再度現身在台灣和菲律賓周邊海域，「顯然是為了恐嚇台灣」。萊恩指出，自2017年11月以來，中國軍機至少實行繞台20次，軍艦也自2013年以來至少航行5次。且在3月31日，中國軍機更穿越台海海峽中線，「這些都應該停止了！」萊恩批，這些是不負責任、破壞幾十年來和平穩定與發展框架、適得其反的行為。

萊恩也說，他認為不言自明的正是「中國不願意放棄武力統一台灣是兩岸關係最不穩定的因素」。

萊恩敦促北京重啟與台灣民選政府和平對話，因化解歧異唯一可接受的方式是和平對話，這也是第一步和最重要的一步。萊恩說，世界正在關注北京是否以台灣應得的尊嚴和尊重對待台灣，他直言，中國認為自身具備領導角色的規模與地位，而如何對待台灣「是中國是否有資格在國際上扮演領導角色的關鍵」，「選擇和平、文明的道路吧！」

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