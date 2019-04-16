立院三讀 設計專利權延長為15年

2019-04-16 09:34

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今三讀通過「專利法部分條文修正案」，配合法規鬆綁、提升專利審查效能，並將設計專利權保護由12年延長為15年，加強保護產業創新成果，有助於我國設計產業發展，提升產業附加價值高之產品。

三讀條文擴大核准審定後分割的適用範圍及期限，將原規定審定後30日始可分割，放寬發明專利申請案於初審核准審定書或再審查核准審定書3個月內得申請分割，並擴大新型專利亦得適用。

過去在舉發程序中，雙方當事人不斷補提理由、證據或提出更正，因而延宕審查，三讀條文明定，舉發人補提理由應於3個月內為之，逾期不予審酌，也配套規定舉發案件審查期間，專利權人得申請更正的期間。並修正新型專利申請更正案的期間及審查方式，由目前的形式審查改採實體審查。

三讀條文也參考工業設計海牙協定的設計專利期限為15年，為強化對設計專利權保護，將設計專利權由12年延長為15年，有助於我國設計產業發展，提升產業設計附加價值高的產品。

此外，依現行規定，須永久保存的專利檔案高達210餘萬件，造成儲存空間的嚴重問題，為解決專利檔案儲存空間不足的困擾，修法也參考國際規範，修正為分類定期保存，無保存價值者可予銷毀，以解決檔案儲存空間不足的困境。

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