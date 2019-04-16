史丹佛演講痛批黨僕政治 韓國瑜：失能政府讓每人每年少賺百萬

2019-04-16 09:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜史丹佛演講內容出爐，他以「我的高雄之路」為題，暢談自己參選到當選市長心得，並直言台灣大多數人都受夠了分化嚴重的政治惡鬥、充滿操弄的意識形態對立、和無能的政府，台灣這麼多年來，一直浪費在黨僕政治手上。

韓國瑜演講前，先對美國與中華民國間長期的友誼表示感謝，強調因為美國政府及美國人民對台灣的支持，讓台灣彼此得以緊密合作和密切交流。

他說在台灣不少人說「韓流」，但要很懇切告訴大家從來沒有「韓流」，從來都只有「民意」，2018年席捲台灣政治和社會的不是他個人韓國瑜，會發生這種變化的原因，其實是台灣大多數人，都受夠了分化嚴重的政治惡鬥、充滿操弄的意識形態對立、和無能的政府。

他表示，台灣長期以來在政治上分裂對立，許多掌權的政治人物似乎將自身黨的利益置於公眾利益上，因為分化和失能的政治惡鬥，眼見台灣整體發展20年來都在原地踏步，可以說台灣政府不是人民的公僕，而是政黨的奴才，全台灣2300萬人民都是黨派政治分化下的受害者。

在過去20年裡，經濟持續衰退、平均薪資成長停滯、投資和資產外移、還有嚴峻的人才流失問題，這種病入膏肓的政治惡鬥和嚴重分化的失能政府，可以毫不誇張地說，讓台灣每個人每年少賺100萬新台幣。

他指出，許多政客在競選期間聲稱會做人民公僕，會為人民和國家服務，但一旦當選就只為自己個人、自己派系利益、及政治酬庸做服務，他們是政黨的奴才，是黨僕，而不是人民的公僕。

台灣這麼多年來一直浪費在黨僕政治的手上，真正把台灣放在心中的人，我們再也不應該袖手旁觀，眼睜睜看著這個黨僕政治的災難繼續破壞我們的未來。

他認為目前為止，高市府團隊做得可圈可點，然而仍有許多雜音擾亂，有人說與中國大陸銷售合同和合作備忘錄是背叛台灣的親共行為？他完全不明白做生意怎麼了？不是賣東西嗎？怎麼會變成賣國呢？這些就是政黨奴僕欺騙人民的說法。

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