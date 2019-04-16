韓國瑜說高雄民不聊生 打馬悍將：為什麼要抹黑高雄？

2019-04-16 07:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜在洛杉磯演講茶會上，強調自己到了高雄後，發現這裡已經變成另外一種三民主義「民不聊生、民心思變、民氣可用」，粉專「打馬悍將」po出國家地理頻道鏡頭下的高雄，貼文「這是花媽執政下的高雄」，質問韓市長「這麼進步、美麗的高雄，為什麼要抹黑高雄」？

對於韓國瑜說法，還把民不聊生列首位，引發網友熱議、不滿，張姓網友表示「當年國民黨也說中國苦難同胞在啃樹皮阿....」，也有網友指韓「一直抹黑說別人爛，來成就自己」，林姓網友讚韓「了不起！」，但也反諷說「應該請他到 天安門 演說，指摘“習主席”的歷史功過，擘畫未來的“新中國”」。

韓國瑜演講茶會上表示，他之前到新加坡、馬來西亞、香港、澳門、深圳、廈門，這次再來波士頓、洛杉磯，他時常感慨，孫中山先生所倡導的三民主義，民族主義、民權主義、民生主義，但今天他到了高雄，發現另外一種三民主義，民不聊生、民心思變，然後民氣可用。

網友對高雄「民不聊生」說，對照國家地理頻道花媽執政下的高雄影片，留言要大家放輕鬆，「等韓導選總統時，他會說：臺灣又破又爛，水深火熱」，網友紛紛留言質疑「一個市長，一直抹黑自己的城市居民，既詭異又不知存何心」？

「打馬悍將」小編貼文：「請問韓國瑜，民不聊生在哪裡？」、「這麼進步、美麗的高雄，為什麼要抹黑高雄」？

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