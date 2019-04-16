韓國瑜「屁話口號」張鐵志評：許多人不在乎理性邏輯

2019-04-16 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜去年在競選時曾以「高雄發大財」口號獲得韓粉支持，而他日前又說出「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」口號，再度引起熱議。不過作家張鐵志則在臉書直言：「這種屁話口號的確會讓他的支持者很有感。」

張鐵志認為，韓國瑜確實有獨特的修辭術，「屁話口號」讓他的支持者十分有感，民進黨就說不出這種俗氣口號，去認真解釋過去幾年的經濟數字也不會有用，然而明眼人知道，韓國瑜不但說不出要如何讓人民有錢，他所主張的九二共識更是符合北京統戰策略，是讓「台灣危險」而非讓「台灣安全」，但他的支持者和許多人「不會在乎理性的邏輯」。

針對韓國瑜日前批評「扁馬英」三任台大法律系總統，張鐵志則說：「可以看到一個前所未見的狂人正在崛起，加上他之前就說過不准許意識形態的遊行，台灣的民主真是要面臨最大的考驗了。」張鐵志最後也建議，接下來除了要不斷破除韓國瑜的修辭偽術，也要更認真思考新的政治語言和更大膽的政治想像，扭轉這個巨大的「危險風暴」。

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