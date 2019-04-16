簽署「和平協議」你會上街頭嗎？ 投票結果超懸殊

2019-04-16 00:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方對台灣提出簽署「和平協議」要求，國民黨主席吳敦義也曾表示，若國民黨重返執政，會與中方簽訂此協議，批踢踢鄉民對此發問「若簽署和平協議，你會上街頭嗎？」685則留言中，96％鄉民願意「上街護台」。

PTT鄉民在八卦板發出「問卦」，標題為 「若簽署和平協議，你會上街頭嗎？」，PO文鄉民表示，雖然現在還是有很多台灣人不曉得，一旦與中國簽訂和平協議，就等於承認與中國的事項均是內政問題，「目前態勢整個很像一年後和平協議就會被簽了」，因此想知道「各位會上街頭嗎，還是萬人響應無人到場？」

截至發稿該篇貼文累計685樓（則）留言數，當中第5則、第12則、第15則、第17則、第19則、第21則、第22則、第29則、第35則、第68則、第83則、第108則、第127則、第136則、第139則、第195則、第205則、第216則、第369則、第416則、第436則、第490則、第498則、第524則、第676則表示反對意見。

其餘鄉民均表態一定會為台灣走上街頭，他們相繼留言指出，「為啥要簽和平協議才會有和平？不懂？」、「國民黨敢簽這個。民間運動程度會比太陽花大很多」、「當初睡立院外，有需要可以再一次啊幹」、「世界上的和平從來未建立在他人施捨的善意上」、「可能是這輩子最後上街頭的機會了」。

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