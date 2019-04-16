沒什麼了不起？ 朱宥勳：你知道美國訪台慶賀團有誰嗎？

2019-04-16 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕適逢《台灣關係法》40週年，美國派出的慶賀團今（15日）訪台，由前美國眾議院議長萊恩（Paul Ryan）率其他24名官員到台北參加相關活動。然而有人在得知萊恩的職銜後，酸說「前任的沒什麼了不起」，對此，作家朱宥勳今於臉書發文反駁。

朱宥勳指出，「姑且不說他（萊恩）1月以前都還是議長，此刻正是如日中天的青壯派政治人物，我們簡單點一下他帶來的人就好。」

朱宥勳提到，網路上流傳許多此次來台官員的列表，但他猜很多人看到職銜就暈了，如果簡單化簡一下名單上的資歷，除了本來就關涉到對台事務的美國在台協會（AIT）官員之外，此次至少還帶來「4個現任國會議員、6個現任國務院官員、1個現任副州長、5個現任美國聯邦政府官員或其他成員、2個前任國防部官員，其中有6人跟經濟貿易領域有關。」

最後，他表示：「一群現任大咖都來了，結果讓一個前任的當代表團團長，你可以自己感覺一下這個面子有多大。」

朱宥勳臉書：

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