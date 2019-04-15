民進黨延長總統初選協調時間後 陳菊：找蔡賴再談

2019-04-15 21:25

〔中央社〕民進黨總統初選5人協調小組成員陳菊今天說，初選制度沒有改變，只是延長協調時間，否則現實上走不下去；將找時間與總統蔡英文、前行政院長賴清德再談。

總統蔡英文與前行政院長賴清德兩人總統初選提名之爭，進入延長賽。民進黨中執會10日決議延長總統初選協調時間，等立委初選完成、5月22日後再做總統初選民調。

5人協調小組成員、總統府秘書長陳菊今天下午中央社專訪時指出，到現在，她也不知道這一局會怎麼演變，蔡賴雙方都與她關係很深，她是蔡總統的幕僚長，賴清德則是她的兄弟，今天看到這樣的情況，對她而言只有「一言難盡」，心很痛。

陳菊說，該講的話、都講了，「叫總統怎樣讓？因為她（蔡總統）是尋求連任，可能在若干部分做得不夠亮麗，也沒有違反作為一位台灣人的總統，在某些方面做得非常好，歷任總統在這些部分沒有她做得這麼好」，蔡總統尋求連任的正當性當然很強。

陳菊指出，賴清德是基於使命感，「不過，有些時候都是一念之間，都要看他們（蔡賴）」陳菊說，「我們夾在中間，做石磨心、很艱苦（台語）」。

外界質疑，民進黨總統初選時程，延了兩次，會不會再延第三次。

陳菊解釋，第一次延期是因為蔡總統出國，第二次就是10日的中執會；當天5人協調小組專案報告，但對於13、14日找哪家電視公司轉播、採辯論會還是政見發表會、原訂15、16日就要民調，但是哪幾家民調公司、民調的內容等都沒有細節討論，黨主席卓榮泰說沒有辦法進行。

陳菊說，她再問黨主席是否讓協調時間延長還是中執會就要馬上決定，5人小組僅提供建議；經過大家在中執會討論後，開始聚焦若要延長協調時間，要延長多久，中執委陳明文等人希望延到國民黨總統提名人產生，但有人認為，國民黨提名人不知道何時產生，這樣會遙遙無期。

陳菊表示，後來幾個人到黨主席辦公室旁的貴賓室再討論，協調不要由中執會提案，中央黨部建議延到立委初選程序完成後再進行，這個結果，雙方陣營都不滿意，但大家都勉強接受。

對於外界質疑改變初選制度，陳菊指出，初選制度沒有任何改變，只是協調的時間延長，若協調時間不延長，很多程序沒有辦法進行，現實上走不下去。

被問到是否確定會走完初選制度，陳菊說「都一樣，（制度）沒有改變」；至於是不是「立委作業完成後，就馬上民調了？」陳菊說，對，採對比式民調。

陳菊也說，5人協調小組與蔡賴雙方會再談。陳菊也擔心，現在蔡賴陣營的動作頻頻，到最後不管誰贏，都會讓台灣社會很失望。

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