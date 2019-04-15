13萬筆政治檔案 陳菊：這些案子一定有我們

2019-04-15 18:53

〔中央社〕總統府秘書長陳菊今天表示，去年初國發會檔案局啟動第6波徵集，找到13萬筆政治檔案資料，超過前5波1萬5000筆的總和，「並不是小英總統前3年都沒有做，一直都在做。」

她表示，13萬筆政治檔案包括警政署7萬6000筆、調查局3萬筆、前警備總部2萬4000筆的保防偵防檔案，「這些案子一定都有我們，我們以前都是被偵防的對象。」

陳菊下午接受中央社專訪，談到林宅血案、陳文成命案等政治案件在完全執政近3年後才提出要檢討解密的考量時表示，這是誤解，政治檔案的徵集與解密一直都在進行；2000年前總統陳水扁上台後，經檔案局向各機關前後5波徵集，合計累積了1萬5000筆的政治檔案，國史館就出版了不少二二八事件及白色恐怖檔案資料。

政治檔案解密為何再被提起，陳菊說，主因促轉會日前向國安局調閱林宅血案、美麗島事件、陳文成命案等21件檔案，僅調到一件且還遮蔽，其餘均被列為「永久機密」，立委段宜康、尤美女等在立法院質詢後，總統非常重視。

陳菊表示，蔡總統上任後，通過促進轉型正義條例，成立促轉會，去年初檔案局啟動第6波徵集找到13萬筆政治檔案，超過前5波合計1萬5000筆，「並不是小英總統前3年都沒有做，一直都在做。」

她進一步表示，總統對此非常關切，指示她與國安會秘書長李大維必須針對國安局對檔案的提供「與時並進」，不是引用國家機密法保護視為永久保密，這樣真相無法大白。是否涉及修法，陳菊表示，不涉修法。

至於何時解密，陳菊表示，盡快、在努力中。

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