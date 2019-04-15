陳菊：陳文成林宅血案是謀殺案 無關永久保密

2019-04-15 18:49

〔中央社〕總統府秘書長陳菊今天表示，陳文成案與林宅血案是謀殺案，與國家機密應永久保密無關，國安局將逐案重新檢視檔案的機密等級與保密期限，兼顧轉型正義及國家安全，依法適當處理。

對於國安局據國家機密保護法第12條規定，涉及國家安全情報來源或管道之國家機密應永久保密，陳菊下午接受中央社專訪認為，如果台灣佈建在敵後或外國的情報員可能需要如此，但陳文成案與林宅血案是謀殺案應與此無關。

陳菊表示，促轉會成立後積極調查陳文成案與林宅血案，這兩個案子是謀殺案沒有審判，與其他政治案件完全不一樣，政治案件有判決書、蛛絲馬跡、即使被槍決也有一些資料，但這兩起案子都沒有，所以，促轉會調查起來特別困難。

她說，促轉會發現國安局還是有一些過去沒有揭露的相關檔案，但基於國安局以國家機密保護第12條的規定，不願意移轉，所以促轉會無法取得。

陳菊表示，過去幾個月，總統蔡英文請促轉會不斷跟國安局溝通，行政院也請政務委員羅秉成召開兩次跨局處的協調會議，但沒有得到答案；蔡總統又看到立委質詢關切此議題，特別指示她召集行政院、國安局、檔案局、廉政署等跨府院協調會議，已有初步結論。

陳菊表示，將由國安會副書長葉國興依據「國家機密保護法」及「促進轉型正義條例」等法律規定，督導國家安全局逐案重新檢視檔案的機密等級與保密期限，在兼顧轉型正義及國家安全的前提下，經過近40年時空環境變遷後能夠解密的檔案，依法適當處理。

「這些案件發生在威權時代，到現在已40年，台灣已經民主化，民主的潮流勢不可擋，我們不可能回到過去，只有大步向前」陳菊說，國家機密要保護但是歷史真相人民有知的權力應該要開放，檔案開放與國家機密保護之間的拿捏，隨著時代的進步、人民對真相的渴望，一定要調整。

陳菊表示，轉型正義不在對個人報復，而是釐清是非，讓正義走出威權壓迫的陰影，讓人民瞭解面對歷史真相，促進社會和諧，才能一起在台灣這座島上形成命運共同體。

她說，林宅血案發生快40年，如果亮均、亭均還在，當年6歲，現在也該有46歲了，對林家人來講這是說不出的痛；美麗島事件今年也是40年，回顧40年前，當時的統治者用盡各種方式不願意看到台灣民主力量的成長，希望這一切都能真相大白，讓受壓迫者能夠得到最後一絲絲的真相，「我不敢說正義，因為已經沒有正義可言」。

陳菊表示，以負責任的態度檢視歷史事件，須以客觀、理性、將心比心的同理心情看待，我們不維護也不帶有任何偏見，很客觀看待國家機密維護與歷史檔案的開放。

記者問這些重大政治案件何時解密，陳菊表示，上週開會沒有討論要多久，蔡總統上任啟動第6波徵集的13萬案中，有幾個台灣社會仍記憶猶新、隱隱作痛的案件，尤其陳文成案、林宅血案都已經40年，人生有幾個40年。

「林宅血案與美麗島事件案與我有密切關係，美麗島事件我是當事人，林宅血案被殺的雙胞胎女兒與林義雄的母親，與我都有很深的關係」陳菊說，談這些案件不是在責備國安局，這是台灣民主發展過程中很大的悲劇，盼將心比心用同理心看待。

檔案解密後續的處理，陳菊表示，這些檔案資料若公布後，有些加害者已經不在，到底要如何追究死因或責任，那是下一個階段要處理。

「台灣在這歷史案件中的過程，我還是當事人，作為40年前的當事人，40年後的今天，我在總統府擔任總統府秘書長的職務，心中特別有感受」陳菊表示，民主很可貴，要付出很大的代價，大家要珍惜。

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