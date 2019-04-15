柯P砍敬老金換480元敬老卡 議員指已離譜貶值

2019-04-15 16:09

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲砍重陽敬老禮金後，提供65歲以上長者480點數的敬老卡，1點為1元。但台北市議員楊靜宇下午於議會民政部門質詢指，原本敬老卡1點4四元，如長者花65元搭捷運，享完4折老人優惠後車票即26元、並扣4點等於扣24元；去年起改成1點1元，搭捷運等於扣26元，被多扣2元，敬老卡離譜貶值！

對此，社會局長陳雪慧僅回應，「這點我來研究一下，未來改制會特別考慮這部分」。

楊靜宇也發現，若參觀士林官邸、使用北投會館健身房同樣要被多扣兩元；至於山豬窟、葫州與洲美運動公園泳池、民生社區健身房或桌球室，更被多扣3元，因過去扣1點即扣4元，現在扣7點就扣7元。

楊靜宇指，敬老卡限制多，最初僅能搭公車。使用範圍陸續才擴及捷運、計程車，及少部分的台北市政府所轄泳池、健身房等；更扯是，長者也向他陳情，北市敬老卡至新北市等縣市借YouBike，竟不能扣點，變相限縮老人福利，是在敬老還是在欺負老人？

對此，陳雪慧回說，「台北市也有開放YouBike，新北市也可以用」；楊靜宇直說「妳要查一下再回覆我」。

楊靜宇表示，近5年長者使用敬老卡議員低落，每張面值480元敬老卡，即便台北市政府去年已擴增使用範圍，長者平均使用金額仍僅約200元，2017年則162元、2016年為155元；其補助金額與實際需求有很大落差，無怪去年7月柯文哲於市政會議討論，原則上同意敬老卡用於居家醫療跟護理，但還未實施。

陳雪慧坦言，部分老人無法使用敬老卡，包括臥床在家者，不會有交通需求，過去只嘉惠少數人，台北市政府花較多時間思考評估各面向，其實一直希望能夠開放，讓敬老卡服務更普及多元，也許下半年有新措施。

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