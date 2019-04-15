高市綠營對韓國瑜開砲 藍嗆綠：眼紅心慌、以意識形態打壓韓

2019-04-15 15:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高市議會民進黨團抨擊韓國瑜市長美國之行，並借題發揮在教育部門報業務報告時，將新聞局備詢官員請出議場；高市議會國民黨團反嗆民進黨根本就是眼紅心慌，一再以意識形態打壓韓市長聲勢。

國民黨團總召曾俊傑表示，韓市長就任以來出訪各地奔波，拚經濟成果大家有目共睹，新聞局長王淺秋隨行也依照規定向議會請假，並打電話向教育部門委員致歉，於情於理合乎情理。

他指出，民進黨雞蛋挑骨頭實在無聊，說韓市長（選總統放中間 市政放兩邊），其實是自己（政治擺第一 人民、經濟放兩邊），完全不管人民疾苦，只會以意識型態的框架阻礙別人為民所苦，不知檢討。

高市議會國民黨團也批評，民進黨要指著別人鼻子之前，也該先反省自己，細數陳菊市長任內，官員隨市長出國，有像新聞局長王淺秋一樣，除了請假，還有電話一一致歉嗎？這是大家心知肚明的事，國民黨知情達理，不會像民進黨蠻橫無理，到現在都還只是扯後腿，沒有為民所苦，傾聽市民要過生活顧目肚的心聲，永遠是政治掛帥，這才真是會玩垮台灣。

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