曾是全國最年輕議員 薛呈懿轉往民進黨中央黨部任職

2019-04-15 15:21

［記者江志雄／宜蘭報導］前無黨籍宜蘭縣議員薛呈懿，競選羅東鎮長失利後，傳出經由前農委會主委林聰賢推薦加入民進黨，並擔任中央黨部黨工重新出發；薛呈懿今回應，目前在民進黨中央黨部任職，但尚未入黨。

薛呈懿曾參加太陽花學運，2014年返鄉參選宜蘭縣議員，以25歲當選全國最年輕議員，去年底轉換跑道競選羅東鎮長，在藍、綠夾殺下，仍拿下9800多票，囊括28％得票率，雖然落敗，吸票能力讓人刮目相看。

薛呈懿思路清晰、網路聲量大，對年輕族群有相當吸引力，去年選後，泛綠陣營某個政黨，有意徵召她選宜蘭縣區域立委，民進黨也加入「搶人」行列，外傳已在春節過後入黨，上週一到中央黨部任職。

當過2屆宜蘭縣長的前農委會主委林聰賢說，薛呈懿從政歷程表現不俗，政治理念與民進黨相近，基於為黨舉才、給年輕人機會考量，因此介紹薛入黨，希望幫助民進黨吸納年輕優秀人才，擴大影響力。

薛呈懿說，經過思考加上前輩推薦，決定到民進黨中央黨部工作，選擇加入這個團隊，是學習也能付出，現在宜蘭與台北通勤，仍繼續參與宜蘭基層活動，就長遠來看，會考慮加入民進黨，

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