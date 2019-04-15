「英德之爭」正國會挺誰？ 林佳龍7字躲尷尬

2019-04-15 13:16

〔記者俞肇福／基隆報導〕前行政院院長賴清德與蔡英文總統登記角逐民進黨總統黨內初選，「英德之爭」近日有越演越烈的趨勢；交通部長林佳龍今天到基隆行銷小鎮漫遊，記者問到「英德之爭」，民進黨派系「正國會」會站在那一邊？林佳龍以「大家都很有智慧」7字簡短回應，不願再進一步回答相關問題。

交通部長林佳龍今天到基隆，和同屬「正國會」派系的基隆市長林右昌推銷小鎮漫遊，一行人介紹網路打卡熱點－正濱漁港色彩屋，接著到和平島走訪雷達站咖啡、沐春眺台，無敵海景當前，林佳龍拿起手機，頻頻自拍，笑說要拍照給兒子看，他有來過了。

林佳龍說，來這裡吹天然的風，又不冷，很舒服，他這個月底還會再來，這個月他會來基隆3趟，被問到來這裡遠離總統黨內初選的「英德之爭」，心情有沒有好一點，他大笑說，「有啦」！「有啦」！

記者又問「你們正國會會站在那一邊？」，林佳龍回說，「大家都很有智慧」，隨即轉身和遊客打招呼，不想再回答相關話題。

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