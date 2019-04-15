積極挺台參與 AIT：美以「專業超越政治」遊說國際組織

2019-04-15 12:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕AIT處長酈英傑今天強烈重申，美國支持台灣的國際參與。酈英傑提到台灣被WHO、INTERPOL與ICAO等國際組織拒於門外，違反這些組織的初衷，酈英傑也強調，美國將持續與其他理念相近國家合作，遊說國際組織將健康衛生、安全與經濟繁榮等目標的重要性「置於政治之上」。

ICRT與AIT今天在台灣大學合辦「台美根基與未來展望」座談會。酈英傑與前外交部長程建人分別發表專題演講，AIT主席莫健、國務院經濟商業副助卿米德偉、AIT前處長司徒文、前台北美國商會主席羅伯派克與前外交部長程建人與駐日代表馮寄台等人出席與會。

酈英傑在專題演講中強力支持台灣國際參與。酈英傑說，在國際場域上提升台灣扮演的角色，是他工作優先目標「四個增進」的其中一項，他也肯定台灣是民主模範、慷慨的貢獻者與世界上良善力量，也是美國與其他理念相近國家的可靠夥伴，一同應對這個世界正面對的挑戰。

酈英傑從1900年巴黎世界博覽會談起，提到人類如何從共同展望20世紀，但緊接著面對兩次世界戰爭，經過多年、人們終究學習了一課，就是「我們需要尋求建立更強健的國際制度、標準與規則」。他說，世界上從而出現了更多國際組織，致力於維護基本人權，國際合作更是二戰後維繫國際秩序的基石，也是我們面對共同挑戰時最重要的機制。

酈英傑強調，從氣候變遷、全球流行傳染病到數位時代產生的新興挑戰，「全球的問題需要全球解方」，他要表達的訊息很簡單，就是世界需要一個有力的夥伴、對世界而言是個良善力量、已對世界產生貢獻，「讓我們繼續撰寫這個故事」。

酈英傑以大篇幅談論台灣在公衛領域對國際的貢獻，台灣不但從開發中經濟體轉型成已開發經濟體，現在也擁有優良醫療系統，為每個民眾提供健康保障，成功革除瘧疾等疾病，在公衛領域成為全球領先者。且台灣也樂於分享經驗，在美洲、非洲與太平洋區域都與多國合作應對腎臟慢性病、孕產婦保健等議題，合作對象包括聖克里斯多福及尼維斯、斐濟、馬紹爾群島、巴布亞紐幾內亞與索羅門群島等國家。

酈英傑也提到台灣去年主動響應捐款，賑助伊波拉疫情，卻被WHO婉拒，當這樣的夥伴樂意貢獻更多時，「這個世界不應該將台灣排除在外」。酈英傑也提到全球警政合作系統的INTERPOL與攸關飛航安全的ICAO，他說，台灣不但無法參加年會，技術性會議也遭到排除，重要訊息的即時通知也遭到延遲，而若以這些組織的章程來看，排除台灣不僅傷害2千3百萬人的福祉，也因國際框架遭到弱化對世界造成傷害。

酈英傑說，美國已經多次重申，在不需主權作為參加條件的國際組織中，美國支持台灣完整參與，而對於需要主權資格為會員的組織，美國支持台灣有意義參與。

酈英傑說，美國將持續在世界舞台上扮演角色，也將與其他理念相近國家合作，促進台灣在國際社會中的積極參與；將持續遊說國際組織，以專業為優先，將健康衛生、安全與經濟繁榮等目標的重要性「置於政治之上」。

對於TRA未來發展，程建人則提到，美中關係越來越複雜且具有競爭性，區域的權力正在轉移，讓現況更加難以維持，為避免地區的不穩定性，至今他還未看見美國有任何修改或廢除TRA的理由。中國一直以來都未承認TRA的合法性，但中國也不足以做什麼，因此只要美國繼續保有在國際性的地位，TRA在未來仍可扮演重要角色。

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