平戰時期台美相互支應 漢光演習電腦兵推就靠這兩套系統！

2019-04-15 11:23

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍年度漢光演習實兵演練將在5月底舉行，4月22日至26日將進行漢光演習的電腦兵棋推演，模擬中國各項可能對台的軍事攻擊行動，並且驗證國軍防衛作為是否有效。

資深軍方官員今天表示，漢光電腦兵推當中，最重要的兩套系統，是與美軍現行使用相同的「JTLS聯合戰區層級模擬系統」及「TJTMS國軍聯戰訓練管理系統」，藉由這兩套系統，可以使台美兩國無論在平時或是戰時，都可以相互支應，強化台美友盟關係。

官員說，台灣是在2008年透過軍購合約，引進美軍聯戰訓練機制，並以此建立國軍聯戰訓練管理系統，系統內各項功能，都是依據美軍聯合訓練機制設計，並且逐年更新，使台美在我漢光演習期間，可以利用這個共同平台進行觀察評鑑，並提供適切建議強化國軍聯戰訓練成效。

他並表示，為精進聯合作戰指揮官決策及參謀作業能力，國軍參考美軍建議，自漢光20號演習（2004年）起，透過軍購合約，建置與全球23個國家及組織都採用的聯合戰區層級模擬系統（JTLS），以打造仿真聯戰演訓環境，執行電腦輔助指揮所演習，提升訓練成效。

官員進一步說，受到軍購合約限制，以及美軍智慧財產權與原廠專利等因素，相關系統每年都會由美軍委請原廠專業工程師來台實施系統維護、升級與測試、教育訓練及演習支援等任務。這兩套系統的維護服務，在軍方內部稱為「ZBZ」及「ZCM」系統，平日有美商駐台技師在現地服務，漢光演習期間提供7天、全日24小時的演習任務系統支援。

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