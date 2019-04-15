高市府接連現「火」象 命理老師籲韓國瑜注意決策或判斷錯誤

2019-04-15 10:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府四維行政中心 接連出現「火」象，易經命理老師提醒韓國瑜，要注意決策或判斷錯誤，避免星火燎原。

韓國瑜3月底已正式將市長辦公室喬遷到鳳山行政中心，但喬遷前，四維行政中心卻接連傳出火警，第一起位於3樓西邊的電梯間，有一「高」字招牌突然起火；第二起在市府1樓東南角的男廁，工業用電扇疑似電線走火。

高雄易經命理高煜霖指出， 就易經風水角度來看，第一起事件演變出「澤雷隨」卦，意指「跟隨」、「無故」之意，第二起演變出「風山漸」卦，意指「漸進」、「揚起」之意。

高煜霖說，綜合來看，韓國瑜的決策或情勢判斷，太過於「擇善固執」或「堅持己見」，老天爺希望他能「改變」表達或行事的風格。

高煜霖強調，第二起事件是進一步提醒，韓國瑜的決策圈、親信甚至家人，有人看到問題後，也建議要調整改變，但依然效果不彰。

高煜霖認為，韓國瑜如果無法判斷正確的聲音時，當情勢產生化學變化，「星火」不去認真看待，「燎原」時恐已無力回天了。

他強調，韓國瑜如能在此時回歸「經濟100分，政治○分」的初衷，多尊重其他政治前輩的立場，或許才是藍營最大的向心力。

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