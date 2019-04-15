選前主軸是北漂…韓國瑜被拱選總統 網友一句話突破盲腸

2019-04-15 09:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜被國民黨拱出來選總統的聲浪愈來愈大，號稱「理性韓粉大本營」的批踢踢政黑板網友，拋出一句話突破盲腸：「韓國瑜選前主軸是北漂，選後沒半年，自己也要北漂了XD笑死」。

網友SincereBob 今天凌晨在批踢踢政黑板發文：「正式變成韓黑前的最後呼籲」，強調去年縣市長選舉的時候，是支持韓的，甚至寫了一些政策和文宣建議，希望他可以選上、做好，但過了4個多月，現在他的心情是失望、沮喪，甚至是憤怒的。

SincereBob強調，如果韓國瑜背棄自己對高雄選民的承諾，受不了權力的誘惑，覺得自己才能救台灣，他認為這是對支持者、對制度的不尊重。「請您清醒吧！不要讓自己變成又一個被沖昏頭的政客！」

其他網友的回覆更加一針見血：「韓國瑜選前主軸是北漂，選後沒半年，自己也要北漂了XD笑死」、「快變史上最快烙跑市長」、「講白了，韓國瑜高雄政績就是0，但卻已經要去選總統了XD」、「很高興你終於清醒了」

但也有網友不認同說：「所以投柯文哲就不算落跑？什麼邏輯？」、「你不支持沒人逼你 ，但國民黨有誰能打？」

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