藍委要陳美伶到場才開會 立院審自貿區條例草案停擺

2019-04-15 09:53

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今審查國民黨提出的「自由貿易經濟特區特別條例草案」，國民黨立委不滿國發會主委陳美伶未列席備詢，運用程序發言要求陳出席，同是國民黨的召委孔文吉宣布休息，要陳列席才要開會。

立法院經濟、財政、內政委員會聯席會議今審查國民黨立委所提的「自由貿易經濟特區特別條例草案」，對於該草案遭質疑會讓中國產品洗產地，沈榮津會前受訪時表示，中美貿易磨擦，美國對產地證明有比較嚴謹的看法，現在政府在產地證明有一套機制，有產地證明的6項標準，但可能仍要密切注意美國對中美貿易摩擦後對產地證明的態度，因為終歸要進入美國市場。

沈榮津也說，條例是否通過仍要看立院審議，因為提出後牽涉到上位政策，牽涉到各部會，經濟部只是條例通過後的執行機關，只是進入特區的資格審查。

沈榮津強調，相關幾個產業都是落在衛福部、教育部、農委會、交通部，沒有一個跟經濟部有關，最後還是要回歸到產業目的主管機關。而立院審查該條例是為了高雄市長韓國瑜？沈則說，一切尊重國會。

但在委員會開始後，國民黨立委進行程序發言，國民黨立委曾銘宗表示，過去馬政府所提的自貿區就是由國發會主政，國發會業務歸經濟委員會督導，要是主委不來，至少也要跟召委打招呼，他強烈要求陳美伶列席，尤其是報告亂寫一通，他要當面問是不是陳的意見。

國民黨立委費鴻泰則說，大家都知道國發會是行政院的財經小內閣，任何重大建設必須要國發會核定，國發會什麼時候變成幕僚單位了？如果國發會主委不來，很大的可能就是主委是草包，不知道怎麼面對立委的質詢。

有列席的國發會副主委鄭貞茂則說，該草案主管機關是經濟部，不是國發會﹔陳美伶應該有跟委員會報告是由副主委列席。不過，國民黨立委不買帳，孔文吉稱陳未跟他請假，要求陳必須列席，隨即宣布休息，等陳到場才要開會。

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