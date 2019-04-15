王淺秋首次大會就缺席 高市新聞局官員被轟出議事廳

2019-04-15 09:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今進行教育部門質詢，因為新聞局長王淺秋隨行市長韓國瑜到美國參訪，引發教育部門小組質疑「不尊重議會」，「首次議會報告就缺席」，藍、綠議員還為此爆發口角，最後經主席陳慧文裁示，新聞局官員連報告都不用了，全部被請出議事廳。

代理上陣的新聞局副局長簡美玲答詢指出，當初局長對是否該去美國時也是審慎考量很久、陷入天人交戰，回國後一定會跟議員詳細說明。

高市議會第三屆第一次定期大會今進行教育部門質詢，上午先由各部門進行施政報告，但一開場、議員邱俊憲首先舉手發言，點名新聞局長王淺秋首次議會定期大會就缺席，這在過往鮮少發生，似乎不夠尊重議會，要求議會正視。

國民黨籍議員黃柏霖隨後也舉手發言，建議由新聞局副局長說明，不料民進黨籍議員李喬如認為不應如此，試圖阻止黃柏霖的建議，雙方一度爆發口角，後經教育小組召及人、議事主席陳慧文裁示，仍給副局長簡美玲說明。

最終，陳慧文也直言王淺秋局長，應該向7位教育小組成員（議員）都請假，卻有人沒接到請假電話，認為王淺秋缺席議會非常不妥，裁示與會新聞局全體官員先離場，連報告都不用了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/