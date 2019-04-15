轟韓砲火對台不對中 學者：國民黨不斷製造仇恨

2019-04-15 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日訪美，卻隔海開嗆三任台大法律系總統，政治大學地政系教授徐世榮今日在臉書發文表示，韓國瑜不斷射出仇恨的砲火，目標卻全是台灣而非中國，讓他不禁要反問韓，國民黨與民進黨的仇恨怎麼會遠大於國民黨與共產黨的仇恨？徐也指出，如今國民黨不斷製造與民進黨之間的仇恨，對台灣也缺乏愛，極可能會讓台灣變成其建構兩岸一家親的籌碼。

高雄市長韓國瑜於美西時間4月13日下午出席全球玉山經濟論壇，會後回應媒體提問時，語出驚人地指稱，過去3任總統都是台大法律系的，台灣經濟與競爭力就殘廢了，引發各界議論。徐世榮今上午在臉書指出，相較於過往國民黨不斷灌輸國人與共產黨之間不共戴天的仇恨，如今國民黨不斷製造的，竟然是它與民進黨之間的仇恨，就連原本堅持政治0分的韓國瑜，也隔海不斷射出仇恨的砲火，且砲火全是射向台灣，不是中國。

徐世榮指出，近年來中國持續迫害新疆維族、圖博人，就連香港佔中九子、國人李明哲，以及近期一系列對於宗教自由的侵害，都能印證在中國國家主席習近平領導下，共產黨不僅沒有改變，兇惡殘暴程度甚且是變本加厲，但反觀國民黨，對民進黨的仇恨怎麼會遠大於對共產黨的仇恨？徐並指在國民黨的心中，「國民黨人當上中華民國總統就是一中「九二共識」，而民進黨人當上中華民國總統就是台獨「借殼上市」？為什麼差這麼多？中華民國又難道只能屬於國民黨？」

徐世榮也質疑，為什麼現在的國民黨都看不到這些呢？並指目前的國民黨與仇恨沒有距離，也對台灣缺乏愛，令人擔憂，不論是台灣、或是中華民國，都極有可能變成它用來建構兩岸一家親的籌碼。

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