臉書嗆韓國瑜「經濟零分」 林濁水：他是個大外行

2019-04-15 09:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在哈佛大學閉門座談時，喊出「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」口號，引起中國網友不滿，鴻海董事長郭台銘更吐槽韓國瑜，前立委林濁水則是在臉書表示，韓國瑜天天罵別人經濟零分，但其實他的經濟「非常零分」。

針對韓國瑜的口號，郭台銘將它改寫成為「國防靠和平，市場靠競爭，技術靠研發，命運靠自己」。對此，林濁水表示，韓國瑜與郭台銘的口號相比起來，韓天天嗆拚經濟、罵別人經濟零分，但他「經濟非常零分」，而且技術和經濟兩層面，一個靠自立自強，一個靠的不是「被統戰」就是「依賴」，林濁水直言：「政治家居然比商人更沒有骨氣、志氣和信心，真稀奇。」

林濁水諷刺地說：「可見這位嗆要和中國你儂我儂的，唸了東亞所的仁兄，對中國在想什麼都不知道，又是個大外行。」最後他則直言：「韓國瑜的口號，用一句話說，『很庶民』，民眾聽了爽，但是頭腦沒有比庶民多什麼，多的就是行家都會皺眉頭的一些東西。」

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