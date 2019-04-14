傳李毅稱統一台灣要幹這些事？大安區將成領導特供房

2019-04-14 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕主張武統台灣的中國學者李毅，日前受親共團體邀請來台，但因言行有違法嫌疑，12日遭移民署驅逐出境，對此，醫生作家蔡依橙今在臉書分享出一段讀者投稿的對話，內容指出李毅打下台灣後，不僅要將台北市大安區「給領導做特供房」，曾任政職、黨職的人還要全部進再教育營。

蔡依橙今在個人臉書粉專「蔡依橙的閱讀筆記」PO出對話，內容是有一個從國安局退休的老前輩爆料，李毅聲稱若打下台灣後，第一件要做的事就是「清島」，因為打仗很花錢，剛好拿台灣人的錢來補。其中，「台北市大安區」因爲環境良好，還要全部收回給領導做特供房」。

另外，李毅打下台灣後，台灣的四大退休基金都會被轉去填補中國人的五險一金；曾經任政職、黨職的人，不論年齡，還會全部被抓進「再教育營」，「學習共產主義如何服務人民，建設國家，習思想是唯一指導路線」。

許多網友看到這些條件後都痛批，「雞皮疙瘩落一地，希望永遠不要有這一天」、「大安區躺著也中槍」、「騙肖ㄟ，怎麼可能大陸領導來台灣住」、「完全跟國民黨戰敗來台的樣子一模一樣呢」、「留島不留人，刮空庫房」、「一定是把能刮的錢全部刮給黨啊！不然怎麼叫共產」、「再教育？毋寧死」。

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