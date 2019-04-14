在東京談退黨 蔡明憲：希望民進黨真心反省改造

2019-04-14 21:37

〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕宣布退出民進黨的前國防部長蔡明憲14日在東京接受本報訪問時表示，中國對台灣文攻武嚇愈來愈囂張，但他看不到蔡英文總統領導的國安團隊有何做為，蔡明憲強調，中執會通過總統初選延期只是促使他退黨的最後一根稻草，過去3年間他不斷上書小英總統提出他的憂心和建言但卻未得到任何回應，退黨後他可以更沒有負擔本著疼愛之心說實話，希望民黨能真心反省改造。

加拿大台灣同鄉會今年移師到東京舉辦年會，有20多位加拿大台僑組團參加，14日邀請曾任該會會長的蔡明憲、前行政院長游錫堃、前立委許忠信及媒體人彭文正等人到場演講，吸引數十名在日台僑到場。12日宣布退黨的蔡明憲受到各方的關懷，但海外台灣同鄉們的反應卻不覺得意外。

蔡明憲今天以「台灣面臨的危機和轉機」為題發表演講，他指出台灣面臨了四大危機，包括中國統戰、解放軍戰機的挑釁軟土深掘、台灣內部統派的聲音和行動愈來愈明顯及台灣國安單位毫無作為。

蔡明憲指出，台海中線是1954年美台簽署共同防禦協定時由美方劃設，當時美方不支持蔣介石政府「反攻大陸」的政策，同時要求台灣和中國政府的軍艦軍機不得超越中線，以前解放軍的戰機飛過中線多為誤闖，只要警告即會回轉，但近日殲11超越中線卻非常故意存心挑釁，而台灣國防部卻只會說全程監控請大家放心，讓中國軟土深掘。

曾任國防部長的蔡明憲對於小英政府國安團隊感到憂心，他又舉促統會原本預定在台中舉辦「和平統一大遊行」一事指出，這件事幸好有很多民間團體上千人出來抗爭阻止，不然真的被開了先例，未來統派勢力將蔓延全台各地如入無人之境。

蔡明憲透露，他12日得知此事時曾和7、8名台中市議員，前往台中市警察局要求撤銷遊行核可並了解核可的理由，警方表示，因為合法申請所以依職權核可，並未請示上級。

蔡明憲表示，統派的聲音和行動愈來愈明顯，民進黨政府卻沒人出來說話，國安單位對中國滲透很消極不處理，試想如果今天美國白宮前或日本首相官邸前天天有人去舉五星旗，美日政府會放任不管嗎？

蔡明憲也提到台灣的轉機，尤其美日對台態度空前友好，以前阿扁政府時代，美國小布希政府一再打壓，現在川普政府不但簽署台灣旅行法，國會議員也很挺台灣，台灣爭取成為WHA的觀察員，美日都很支持，反而是台灣自己不積極向國際發聲，擔任台灣聯合國協進會理事長蔡明憲每年組團到聯合國和日內瓦為台灣發聲，他曾建議總統府召開國際記者會向全世界表態，但卻遭到婉拒，蔡明憲憂心台灣錯失機會。

對於退黨一事，蔡明憲表示，他入黨已經30年了，也是一個資深黨員，突破海外黑名單，今天到場的台灣同鄉都有同樣的背景，他覺得與其留在黨內說話受到限制，離開民進黨反而能本著疼愛之心說實話，他希望給民進黨能真心反省且改造，從反省改造的過程可以走出陰霾重新茁壯。

對於下屆的總統人選，蔡明憲表示，他希望能選出對台灣主權和台灣獨立目標明確的人，要帶台灣走向什麼方向，必須說得很清楚。

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