總統幕僚再質疑賴清德：政治人物誠信竟有效期？

2019-04-14 20:37

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選競爭激烈，前行政院長賴清德表示說，公開表達對同黨現任總統支持，本來就是應該的，但這一些都發生在去年11月24日九合一選舉之前。對此，總統幕僚質疑「原來一個政治人物的誠信竟然有有效期限」。

總統蔡英文今上午出席活動時受訪表示，如果賴清德希望得到支持，必須先證明他是可以被支持、被信賴的，她必須提醒賴清德，作為政治人物要領導國家、要承擔責任，「誠信是最基本的條件」。

賴清德下午到台中中友百貨誠品書店參加「用行動帶來希望」簽書會，針對蔡總統認為誠信是最基本的條件，他回應，在台南市長、行政院長任內，公開表達對同黨現任總統的支持，這個本來就是應該的，但這一些都發生在去年11月24日九合一選舉之前。

總統幕僚晚間指出，賴清德這番話，讓人驚覺「原來一個政治人物的誠信竟然有有效期限」。也不禁想讓人反問賴清德：「難道去年11月24日到今年1月離任院長，這段期間，行政院長並不支持總統？」也想讓人釐清：「難道當時他以行政院長的身分，每個禮拜跟蔡總統會面討論國政，心裡想的卻是要取而代之、自己選總統嗎？」

總統幕僚表示，實際上，蔡總統一直都對賴清德很信任，到現在也很難接受賴清德卸任行政院長不到3個月，突然不支持她，還選在她出國拚外交前登記參選。

總統幕僚說，執政黨去年11月24日九合一選舉失利，當時賴清德也因此主動辭職表示負責。而經過檢討反省以及蘇貞昌內閣在短時間做出的努力，今年3月16日的立委補選才穩住腳步，補選的結果正是證明，團結才可以力挽狂瀾，團結2020才不會輸。

另外，蔡總統今天在官方Line帳號也貼文預告，「辣台妹」將上20日脫口秀節目「博恩夜夜秀」第二季的首場錄影。

蔡總統提到，博恩夜夜秀團隊是由充滿創意的年輕人組成，他們運用網路募資，製作一場又一場結合黑色幽默及公共議題的精彩節目；她呼籲，辣台派趕快來搶購，4月20日現場力挺辣台妹。

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