賴瑞隆爭取連任問政說明會 管碧玲到場力挺

2019-04-14 20:59

〔記者方志賢／高雄報導〕民進黨立委賴瑞隆爭取黨內提名參選連任，今下午舉辦第10場問政說明會，立委管碧玲也現身站台，她讚揚賴瑞隆過去曾引入黃色小鴨策展、邀五月天擔任城市代言人，立委任內大力推動亞洲新灣區建設，是優秀且具創意的立委，懇請鄉親讓他在初選能順利出線，代表民進黨贏得明年大選。

高雄市前鎮、小港區現任立委賴瑞隆，將尋求代表民進黨角逐2020年立委選舉的提名，碰上同黨議員鄭光峰登記投入立委初選。近期，賴瑞隆勤跑基層，並舉辦問政說明會，深入社區向市民報告。

賴瑞隆今在前鎮西甲舉辦第10場問政說明會，當地里長全出席，管碧玲也到場力挺，並呼籲面對艱困時刻，高雄現任立委必須團結一致，共同爭取市民認同，以贏得明年大選。

管碧玲表示，她的原選區已劃入李昆澤、趙天麟、賴瑞隆3立委的選區，她願以傳承者的角色，全力輔助3人爭取立委連任。

管碧玲表示，她不支持剛當選的現任議員參選立委，拜託鄉親支持現任立委賴瑞隆，也呼籲過去她選區的旗津鄉親，能夠全力支持賴瑞隆。

賴瑞隆細數擔任行政官員及立委任內政績，包括新聞局長3年半任內，努力城市行銷，還邀黃色小鴨到高雄展出，當時全台3個城市展出黃色小鴨，而高雄是花最少錢、最成功的城市。另外邀五月天為高雄代言，每年舉辦演唱會，湧進大量人潮，不僅讓高雄飯店爆滿，高雄捷運也創下47萬人載運量的歷史紀錄。

至於立委任內，他推動包含亞洲新灣區產業建設發展，促中央加速大林蒲遷村時程，爭取捷運黃線開闢、紅線南延林園，推動國艦國造、離岸風電等國家產業，空污改善、205兵工廠遷移等皆有初步成果。

賴瑞隆最後感謝前鎮、小港鄉親的支持，未來不論初選、大選，皆會全力以赴、與高雄現任立委團結走過最艱難的時刻。

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