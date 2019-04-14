被質疑與李毅秘密見面動機不單純 范世平回應了！

2019-04-14 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕主張武統台灣的中國學者李毅，12日一早遭驅逐出境離台，台師大政研所教授范世平13日則貼出2年前與李毅的合照，表示2年前李曾來台師大拜訪，沒想到照片曝光後被質疑「2人是秘密見面」。對此，范世平強調，他與李毅絕不是秘密見面，並指出當時2人是在學術交流的場合見面，並沒有什麼「不能公開」的承諾。

「鄭重聲明：我與李毅絕不是什麼秘密見面。」范世平14日在臉書表示，他13日在臉書貼出前年與李毅的合照，李得知後稱他違背了當初2人不得公開此次會談的約定，所以李也公布與民進黨某中央高層見面的秘密。

范世平說，原本他不太想理會這件事，因為不但不是事實且邏輯有問題。「因為他（李毅）在微信群組提出此一指控，而該群組人數頗多，結果一大堆中國朋友向我表達關心，媒體也不斷來電詢問，甚至連政論節目都在討論」。

范世平說，他前年與李毅見面根本不是什麼秘密會議，直言學者交流稀鬆平常，且李毅連中國涉台系統的人事都搞不太清楚，因此不可能有什麼「秘密任務」，所以他僅當作是一般的學術交流，完全沒有什麼「不能公開」的承諾。

范世平指出，他與李毅見面，與民進黨沒有任何關係，也非民進黨居中安排，而是李毅主動與他聯絡，「就算我破壞了當初所謂的『保密約定』（再次聲明完全沒有此約定），這與他要公布跟民進黨高層見面的秘密有什麼關係？他要公佈是他的事，與我何干？」直言2件事根本沒有連結的邏輯性。

他強調，「媒體報導指李毅當時拜訪的民進黨高層就是中國事務部副主任林琮盛，雙方是在黨部以外的地點交流，李毅只是在黨部門口拍照，沒有進入黨部。而且李毅在拜訪林琮盛事前，並沒有告知會把兩人談話的內容寫出來，事後還在網路上撰文，破壞兩岸交流默契。」可見李毅與林琮盛見面一事，是李毅自己早就先洩了密，現在又「再度洩密」，一條牛剝了兩層皮，看來只是炒作話題，故弄玄虛，甚至李毅也根本沒有進到民進黨中央黨部裡面。范酸說，連他的中國朋友得知此事後，也直搖頭說，李毅牛皮也吹太大了。

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