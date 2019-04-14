徐永明酸韓國瑜 親中舔共還是被歸類台獨

2019-04-14 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國新浪網發布一篇名為「韓國瑜稱國防靠美市場靠中國 央媒:不養台獨」的報導，批評韓國瑜訪美提出「國防靠美國，科技靠日本，市場靠中國」的口號是「吃裡扒外窩裡反」。對此，時代力量立委徐永明今日發文勸韓國瑜，勇敢當個台獨份子吧！再怎麼親中舔共還是會被歸類為台獨份子。

徐永明今日在臉書表示，中國官方媒體氣罵韓國瑜提出的「國防靠美國，科技靠日本，市場靠中國」主張，批評言論方向不正確並警告「家法」不是擺設。徐永明對此勸韓國瑜，就當個勇敢的台獨份子吧！就算再怎麼親中舔共，讚歎習主席，只要一不如北京官人的意，最後都還是會被歸類為「台獨」。不如飲水思源、忠誠台灣人民，感恩這塊養大國民黨人的土地，好好捍衛台灣主權以及民主自由價值。

文章引發許多網友熱議，留言「不要被韓騙了！為了選票什麼話都敢講！選上了怎麼搞都不會認帳的！馬是活生生的前車之鑑！」、「韓導是一種見人說人話，見鬼說鬼話之輩」、「黃安快點檢舉他」、「共產黨喜歡草包韓國『愚』，因為好掌握」、「去美國就說美國好，標準的變色龍，還以爲是條漢子其實是騙子」。

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