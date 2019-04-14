談總統初選 賴清德：「德」不孤必有鄰

2019-04-14 18:09

〔記者張菁雅／台中報導〕前行政院長賴清德今日在台中市舉行新書「用行動帶來希望」簽書會，有支持者對他說「你並不孤單」。賴清德表示，從他決定參加黨內初選時，就預期會碰到很多困難，他都把「吃苦當成吃補」，因為從小的座右銘就是「『德』不孤必有鄰」。針對前國防部長蔡明憲宣布退出民進黨，他也呼籲民進黨員「不要退黨了」，應該在黨的團結下，讓力量更加茁壯。

賴清德簽書會湧入大批支持者，他一進場，支持者不斷高喊「總統好」。賴清德表示，他走進來的時候，有很多支持者告訴他「你並不孤單」，他從小的座右銘就是「德不孤必有鄰」，這些鼓勵讓他更有力量走下去。

他說，從決定參加黨內初選時，就預期會碰到很多困難，可能是黨內或大選時碰到，他都把「吃苦當成吃補」，把每個波折、困難當成淬鍊，每次淬鍊都會增加他的毅力，未來承擔更大的責任。

針對蔡明憲退出民進黨，賴清德說，他很蔡明憲之前對台灣的貢獻，利用這次到台中的機會，他要向大家報告，「不要退黨了」，這個黨是屬於大家的，是辛辛苦苦才建立起來的，要在黨的團結下，讓力量更加茁壯，他相信只要往正確的方向走，只要對台灣的心不改變，一定得到人民的支持，在大選時，團結會更有力。

賴清德表示，「用行動帶來希望」是他棄醫從政以來的理念，他非常尊敬前法務部長陳定南，自許「『清』出於『南』」，兩人都是清廉勤政愛鄉土，為宜蘭、台南及台灣帶來希望，這份希望也要得到大家的支持。

他也表示，很多人希望除了秉持君子之爭，打一場典範級的初選外，也希望多講一點理念，他一直都抱著這樣的想法；他對台灣未來要走向哪個方向，從這本書中約略可以看出，也可以用這本書檢驗他。

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