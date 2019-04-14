不願幫柯遭酸「台灣人才多的是」 學者劉俊秀：我不會出賣我的靈魂

2019-04-14 16:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕綠營學者劉俊秀昨得知自己是幫台北市長柯文哲撰寫國政白皮書後，第一時間宣佈退出國政小組，柯文哲今受訪對此則說「沒關係，台灣多的是人才。」下午劉俊秀出面受訪聽到柯文哲回應，他意有所指表示，民主社會沒有非誰不可，但他絕不會出賣自己的價值、原則跟中心思想。

國立交通大學教授劉俊秀昨第一時間在臉書PO文，證實曾收到前考選部長林嘉誠邀請參與撰寫國政白皮書，「那個國政白皮書竟是為柯文哲寫的，我嚇了一跳，趕快email告訴他我退出這個國政小組！」

劉俊秀今天下午出面受訪，他不諱言在柯文哲第一次參選市長的時候，他是支持柯文哲的，因為同是新竹鄉親，且當時柯也自稱「墨綠」，劉俊秀還數度強調「我就是綠的」。

劉俊秀指出，大約2、3年前開始，他就開始對柯文哲的言行產生質疑，認為柯沒有中心思想跟價值，完全就是利益導向，因此他常在臉書上發文抒發心情，也曾在政論節目中直言，「我就是反對柯文哲」。

劉俊秀坦言，這次是透過林嘉誠牽線，他認識林嘉誠時，林是在扁政府當政務官，所以也沒有多想，有猜測可能是幫忙表態參選總統的前行政院長賴清德，沒想到竟然是幫柯；他無法揣測柯文哲的想法，但還是會有一種被吃豆腐的感覺，也很害怕朋友會說他之前反柯，怎麼現在變成挺柯，所以就趕快在臉書上反映。

劉俊秀還說，「我認為柯市長選的機會是百分之九十九了啦！」從柯的一些作為來看，他斷言柯應該會選。

對於柯文哲以「沒關係，台灣多的是人才」來看待他的退出，劉俊秀表示，在學術界30年了，學術界總有一些人，只要有利益，就有想要去沾，柯文哲現在有市長的行政資源，一定會有些人靠過去。

劉俊秀說，「民主政治、民主社會，沒有非誰不可的情況，沒有我可能還會有別人啦，我自己也很清楚，但是我的原則我的價值我的中心思想，我絕對不能出賣的，這是我的靈魂。」

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