防止中國紅色勢力滲透 賴清德提3主張

2019-04-14 16:14

〔記者張菁雅／台中報導〕中國統一和平促進會昨（13）日原本在台中市舉行「支持統一」大遊行，活動前突然喊卡。前行政院長賴清德今日到台中市舉行簽書會，他表示，目前的國安法或集會遊行法已經不足以防止中國或明或暗的滲透，他若當選總統，將強化國安團隊的功能，成立國土安全的專責單位，並修法或另立新法，以補國安法與集會遊行法的不足，三合一方式讓國人更有危機意識。

賴清德指出，對於「支持統一」大遊行，他支持政府採取嚴正措施，把中國武統學者李毅驅逐出境，但也看得出來，目前的國安法或集會遊行法已經不足以保障台灣的安全，不足以防止中國或明或暗的滲透，如果他當選總統，第一件事情是強化國安團隊的功能，一定要有作戰意識。

賴清德說，國民黨說「九二共識」是「一中各表」，這不是事實；中國國家主席習近平已經公開講了，台灣只有一條路，就是「一國兩制」，「九二共識」就是「一個中國」的原則。他認為，如果中國沒有放棄武力攻打台灣，台灣的國安單位一定要有作戰意識，一定要強化國安單位的功能。

賴清德表示，第二事情是成立國土安全的專責單位，這10、20年來，中國利用宗教、基層里長等各種管道，讓台灣人民沒有危機意識，接受統一的概念、錯誤的訊息，這對台灣安全與和諧是一大傷害，所以要有國土安全的專責單位。

賴清德也說，他主張修法或另立新法，例如，美國或其他國家的外國代理人登記法，或者是反併吞法、國土安全法，要有一部法律補目前國安法與集會遊行法的不足；在國安單位強化功能，也有專責的單位，再加上法律，三合一讓國人更有危機意識，大家團結守護台灣，維護台灣民主、安全、自由，才有辦法克盡全功。

他同時表示，在法律沒有修訂或另立新法前，不管中央或地方政府，在審查集會遊行申請時，不要只是表面、虛應地審查，例行性做法是不足夠的，一定要了解台灣處境之艱難，中國真正目的是併吞台灣，而不是和平的現狀，希望國人都能清楚了解。

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