刷卡繳罰單 蘇貞昌：政府沒有要吸收罰單手續費

2019-04-14 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕近期有消息指出政府要求交通部將行動支付繳費的手續費列入預算，改由人民納稅錢買單，引起民眾撻伐。對此，行政院長蘇貞昌今（14）日在臉書發文闢謠澄清「行動支付不包含罰單！」

蘇貞昌下午在臉書跟官方LINE群組同時發文表示，政府為了簡政便民，推動繳稅、水電、加油和規費可以用行動支付來付，但再三強調：「但不包括罰單！不包括罰單！不包括罰單！」因有媒體報導，民眾投訴目前到監理站臨櫃刷信用卡或用行動支付繳交通罰鍰，手續費由銀行吸收，因有銀行表態不願繼續負擔手續費，交通部發文要求地方政府等相關單位編預算支應，一年至少支出新台幣4000萬元，等同全民幫違規者付手續費，引發六都反彈，紛紛回函中央反對。

蘇貞昌特別用圖片強調，行動支付繳費不含罰單繳款，他表示，現在大家付錢繳費的管道非常多，政府也沒有限制只能用行動支付繳費，以往大家習慣的管道，超商繳現金、臨櫃辦理、ATM轉帳等等，政府都會持續提供；政府是要開放不同繳費方式，給大家方便利用而已。

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