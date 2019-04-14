劉俊秀退出國政小組 柯Ｐ：台灣人才多的是

2019-04-14 13:44

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報日前獨家報導，台北市長柯文哲雖未鬆口參選2020，但私下卻找來前考選部長林嘉誠擔任國政小組召集人，邀請專家學者撰寫白皮書，消息一出，深綠學者劉俊秀立即在臉書宣布退出，強調看報才知道是幫忙柯文哲。

柯文哲目前正在以騎單車的方式，參加大甲媽祖遶境，今天中午抵達彰化中庄福安宮時，他被問及怎麼看劉俊秀退出國政小組，柯文哲態度輕鬆說，還好啦，政策就是政策，就像打疫苗，也不會分國民黨還是民進黨的疫苗，其實絕大多數的國際民生、經濟政策，跟這種都沒有關係，不過每個人有每個人的意願，都表示尊重。

柯也推說，自己不清楚目前國政小組成員有多少人，稱那是北市府原本就有的財經小組當基礎，慢慢擴充上去，他不擔心以後找不到人，「台灣人才多的是。」

國立交通大學教授劉俊秀昨在臉書PO文，證實曾收到林嘉誠邀請參與撰寫國政白皮書，「那個國政白皮書竟是為柯文哲寫的，我嚇了一跳，趕快email告訴他我退出這個國政小組！」劉俊秀昨接受記者電訪時強調：「當時並不知是替柯寫，得知後立刻表明退出」。

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