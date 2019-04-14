被冠賣國賊帽子 盧秀燕說話了...

2019-04-14 11:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市日前批准中國和平統一促進會等團體舉辦支持統一遊行，引發各界質疑，台中市政府被罵翻，台中市長盧秀燕的維基百科大頭照更一度被加註「賣國賊」；對此盧秀燕今親上火線回應，她強調，她感受到部份民眾在政治立場上非常對立，難免遷怒到批准的警察局、市長身上，「沒關係，台灣是言論自由及集會遊行保障的地方」，民眾的意見她包容、尊重。

昨日中國和平統一促進會原訂在台中市推出支持統一遊行，引起部份民間團體也緊急發起抵制該遊行的「護台抗中」活動，之後支持統一遊行臨時取消，但各界質疑浪未消，昨日更一度出現盧秀燕維基百科大頭照被加註「賣國賊」。

盧秀燕今天說，昨天不管統或獨的遊行都批准，因為大法官釋憲445條提及首長對民眾上街頭，不管是統是獨不能不准，否則違憲，只是遊行過程中一定要確保地方的的治安與公安；所以根據445條及集合遊行法，台中市不管統、獨申請都會依法准許。

盧秀燕還說，不光台中市如此，過去在北、高均有統、獨遊行，地方首長均依法批准。

盧秀燕說，她感受到部份民眾在政治立場上非常對立，難免遷怒到批准的警察局、市長身上，「沒關係，台灣是言論自由及集會遊行保障的地方」，她說，這就是民主精神，憲法精神，可以感受到大家意見很對立，都希望警局長或市長能不要准對方，若准就會遷怒，但沒關係，她對民眾的意見均包容、尊重。

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