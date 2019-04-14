出席全球玉山經濟論壇 韓國瑜批判台灣官僚體系

2019-04-14 09:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜美西時間4月13日下午出席全球玉山經濟論壇，根據高雄市政府發出的韓國瑜致詞文稿指出，他除了大力介紹高雄、邀請業界投資高雄，也公開點名台灣官僚體系改革力不夠、追不上社會進步。

韓國瑜致詞強調，高雄是一個長期沉睡的巨人，本身有發展條件，可是沒有挖掘出來，所以他跟整個團隊很著急，在不願借錢情況下，努力推動觀光、愛情產業鍊等政策。

他說，自己是高雄市長，可是不會永遠待在高雄，他常告訴政府官員，如果你們不採取實踐、不採取行動，是你們的損失，幾百年來，高雄從來不是台灣的重心，可是這幾個月來，高雄的確是台灣的重心，就看你們怎麼去做。

他直言有一個更重要的部分就是官僚體系，政府部門該怎麼看自己，早上起來去照鏡子時，官員你看鏡子裡面這個官員，應該怎麼樣的長相，他一直苦口婆心跟官僚體系講，就是因為很多官員思想已產生偏差，這是非常嚴重的，且不是只有高雄，因為整個官僚體系改革力不夠，追不上社會進度，多一事不如少一事的心態，時常阻礙城市發展。

他希望高雄官僚體系能夠做全台灣最有效率，而且把企業家當成好朋友，伴隨著企業家共同成長，但這個很難，因為打破一個陳舊想法是非常困難，而且要他採取自我否定，自我修正，這是更難，可是必須要做。

韓國瑜也期待玉山協會好友多觀察、了解高雄，有可能來看一看，甚至拉高雄一把，把整個華人力量讓高雄，台灣南方崛起的高雄市，能夠得到各位的協助，他也強調高雄不會讓大家失望。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/