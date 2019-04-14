與洛杉磯副市長會面 韓國瑜：有談到兩岸關係

2019-04-14 08:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜美西時間4月13日上午與洛杉磯副市長Nina Hachigian會面，針對城市治理、城市交流交換經驗，韓國瑜透露因為Nina Hachigian曾有國際事務經驗，兩人也聊到兩岸關係、美中台關係，相信彼此都留下好印象。

韓國瑜指出，他與洛杉磯第一副市長主要是針對城市治理、城市交流交換經驗，他認為高雄最大問題是空氣汙染，洛杉磯重要課題則是交通運輸，洛杉磯還有一些遊民問題，以及2028年洛杉磯奧運的問題，大家交換意見非常愉快，Nina Hachigian來過台灣，但從沒到過高雄，所以他邀請她下次來台灣時，一定要來高雄一遊。

韓國瑜也澄清，這次訪美有一個評估洽談姊妹市的目標，但不是洛杉磯，但洛杉磯也是港都城市，有空港跟海港，跟高雄不一樣是洛杉磯為港市合一，洛杉磯政府權力非常大，影響力非常大，但是教育情形又跟台灣不太一樣，所以每個城市都有它不同領域跟不同挑戰。

他證實，這次是有幾位熱情朋友幫忙牽線，希望洛杉磯跟高雄可以熱情交流，但是我們心裡總是希望，未來如果美國商人想在亞洲布局，希望他們能夠把高雄當作亞洲佈局的重心及樞紐。

韓國瑜說，因為洛杉磯副市長曾擔任東盟大使，曾在歐巴馬時代代表美國政府到東南亞國協當ambassador，所以對國際事務很有經驗，副市長也建議將來洛杉磯可以跟高雄有交換學生，他當過大使，觀念跟一般傳統官僚不太一樣，較有國際視野。

韓國瑜表示，對方也主動詢問、討論了一些兩岸關係，韓國瑜也把自己的觀察跟看法跟副市長分享，覺得這個東西是一種感覺問題，如果人家當過大使，對整個東南亞、東北亞都很熟悉，結果我們真的跟土包子一樣一問三不知，那人家跟我們聊天也很沒有意思、很無趣的，所以就把自己觀察講出去，相信副市長會覺得有一些可參考地方。

韓國瑜透露，洛杉磯副市長很好奇海峽兩岸間未來演變，會不會越來越危險？海峽兩岸間將來要走到哪一步，及美國、中國大陸及台灣這三角形狀態，這個動態的變化，韓國瑜有甚麼看法；他已把他的看法簡單講出來，這樣大家激盪討論及思考，覺得是非常好的，相信彼此都留下美好的印象。

記者追問「所以總統層級的問題？」。韓說，不是，是問海峽兩岸，不是動不動就總統、總統，太敏感了。

韓國瑜與洛杉磯副市長Nina Hachigian（右一）會面。（高市府提供）

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