吳敦義不選總統 竹山9大宮廟「總統掌」揭密

〔記者謝介裕／南投報導〕國民黨主席吳敦義日前首度鬆口表態不選總統，姑且不論內心盤算為何，但早在一年半前，吳敦義返鄉參與南投縣竹山鎮9大宮廟聯合建醮活動時，由民俗專家廖大乙領軍的「遊學太子爺」鑑醮團隊，便奉神旨頒下一道「總統掌」請帖，吳敦義也在帖上留名，今日廖大乙特別將「總統掌」蘊藏涵意說明，代表吳就算自己未彼戰袍出征，依舊對總統大選選情及佈局，扮演十分重要的角色，對照今日他不參選，但仍是藍營主席，真可謂是冥冥之中自有天數﹗
竹山鎮總共有28里，2017年10月23日至27日期間，舉辦全鎮性建醮活動，也是從明鄭時期350多年來首次，當時開燈儀式中，對於承辦的9大宮廟供奉的主神是誰？一度也考倒一堆人，經廖大乙進一步說明後，大家也才恍然大悟。
這9大宮廟分別是供奉關聖帝君的克明宮、文昌帝君的文昌書院、天上聖母的連興宮、開漳聖王的武德宮、開台聖王的沙東宮、城隍爺的靈德廟、觀音菩薩的重興巖、玄天上帝的相天宮與廣惠聖王的廣安宮。
廖大乙指出，「總統掌」涵意原屬天機不可洩露，但因吳敦義親口說出不選總統，便代表揭密時機已到來，按字面好像是角逐總統寶座之意，其實並非如此，而是代表可總管、統領、掌握藍營黨部組織及運作，相對地也左右人選是透過初選或徵召產生的機制，簡而言之，吳在藍營內部的確擁有當「造王者」的資源及條件，也為9大宮廟的神靈再添一筆。
-
國民黨主席吳敦義在南投縣竹山鎮9大宮廟聯合建醮的「總統掌」請帖簽名情形。（資料照）
-
國民黨主席吳敦義在南投縣竹山鎮9大宮廟聯合建醮的「總統掌」請帖留名。（資料照）
-
南投縣竹山鎮9大宮廟聯合建醮活動時，曾幫吳敦義製作「總統掌」帽子，但並未送出，只留作紀念。（資料照）
-
南投縣竹山鎮9大宮廟聯合建醮活動時，曾幫吳敦義製作「總統掌」帽子，但並未送出，只留作紀念。（資料照）
-
南投縣竹山鎮9大宮廟聯合建醮活動時，曾幫吳敦義製作「總統掌」帽子，但並未送出，只留作紀念。（資料照）
-
民俗專家廖大乙（最後排左2），為國民黨主席吳敦義（第1排右2），在南投縣竹山鎮9大宮廟聯合建醮活動中的「總統掌」請帖作說明。（資料照）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay