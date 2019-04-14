刪謝長廷政績？ 網友爆：愛河整治資料遭高市府移除

2019-04-14 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕難道也是因為「網站容量有限」而把前朝政績刪除？有網友在PTT爆料指出，他上高雄市政府網站搜尋愛河整治資料，卻都找不到政府資料，質疑高雄市府移除愛河整治的資料。網友見狀紛紛留言「這也太小心眼了吧」、「幫高調」。

13日晚間一名網友TZofHES在PTT爆卦指出，「我前幾天查愛河整治的資料，結果發現完全找不到政府資料，但是奇怪google明明搜尋的到啊。」網友不死心地搜尋「高雄水利局網站」，結果點進去網頁顯示「應用程式中發生伺服器錯誤」，他質疑，「奇怪了明明點其他東西都很正常，可是為何唯獨愛河找不到呢」。

網友TZofHES還說，他特別去備份網站找了一下，發現愛河整治資料明明還在，不懂為何被刪除了；他諷刺地說，「自從某人當選之後，又有人說愛河的水可以喝之後，愛河的資料完全就找不到了，有沒有人可以告訴我為什麼啊」。

文章曝光後引發網友砲轟，紛紛留言「市政資料竟然能給他這樣小動作刪掉？」、「有夠誇張！再讓他做下去民進黨只有負債，政績都是國冥黨的」、「高雄新政府的做法正是國民黨統治台灣的作法」、「現在是治理愛河紀錄被刪掉，以後時局變化，可能連你身邊的人都可能被刪掉」、「天阿！這種事情也做的出來！」。

另外，有網友想到，今年2月中高雄工務局網站被發現，僅剩去年8月的兩則新聞，其餘均遭刪除，尤其去年9月工務局大量發佈包括重大建設、視察及完工等代理市長許立明行程的新聞稿，都遭下架刪除且未儲存保留；當時工務局的官方說法則是，「網站調整中容量有限」，但說法被網友砲轟「幾則文字檔會占多大空間，大家是不懂電腦嗎」、「容量有限這個理由太蠢了吧」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/