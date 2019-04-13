倒店潮疑中資炒作先聲 網友嘆：高雄已是悲情城市

2019-04-13 23:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕從查理布朗咖啡巨蛋店、大統和平店、到光南站前店，陸續歇業或搬遷，臉書粉專「只是堵藍」今分享一篇分析文，指高雄這幾個月來，彷彿中了「倒店流行病」？並研判這個倒店潮，其實是中國資金炒作高雄房市的先聲，最後恐怕步上香港後塵。

小有名氣的查理布朗咖啡巨蛋店，先前疑因房租問題選擇歇業，大統和平店封館清倉後準備改裝，光南站前店也因故搬離火車站前夯址，加上街上租、售廣告多；只是堵藍也與網友分享粉專「蕪菁雜誌」一篇分析高雄市長韓國瑜拚經濟的文章，內容是擔心高雄幾個月來彷彿中了倒店流行病，跟香港回歸中國後，疑因房價不斷遭人炒作高漲，導致店家頻頻出走情況類似，對高雄情況發出警語。

網友留言，「等中資進場、地主發大財」、「應該是地主以為發大財了，所以店租漲價」、「中山路、五福路，真的倒得像骨牌效應⋯⋯」、「建商房東發大財了，北飄飄到外太空」、「高雄已經是悲情城市了...」。

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